BBC : des performances mais des défis à venir

Si les défis financiers auxquels la BBC est confrontée sont réels et aigus, "ils ne peuvent être traités dans le cadre de ce plan annuel pour la simple raison qu'il existe encore de nombreuses incertitudes. Nous aurons une meilleure compréhension à l'automne". Le rapport propose notamment de développer BBC News Online pour promouvoir et amplifier l'information mais de façon plus pertinente. BBC News devrait également utiliser également des podcasts comme support pour le journalisme d'investigation.Et la radio locale (lire ICI ) a encore une fois prouvé sa valeur au cours de cette pandémie, avec plus de 640 000 interactions avec sa campagne Make a Difference : "nous devons nous concentrer davantage sur les domaines que la BBC a traditionnellement moins bien servis dans les Midlands et le nord de l'Angleterre, comme Bradford, Sunderland, Wolverhampton, Blackpool et Peterborough. Nous continuerons de déplacer davantage d'activité au Royaume-Uni, en commandant plus de contenus en dehors de Londres et en développant un nouveau centre technologique à Newcastle".