BBC Radio 1 : une initiative pour soutenir les futurs animateurs

Le "Presenter Uploader" permet aux jeunes animateurs d'uploader plus facilement leurs démos sur un espace consulté par les producteurs, les éditeurs et les professionnels de l'industrie qui peuvent ainsi les aider à réaliser leur rêve de devenir "la prochaine grande superstar de la radio". BBC Radio 1 offrira à l'ensemble de l'industrie de la radio l'accès au "Presenter Uploader", dans le but de permettre à la prochaine génération de jeunes présentateurs d'avoir accès à toutes les opportunités. L'outil sera accessible via le site de la Radio Academy et permettra aux jeunes de sélectionner la radio qui les intéresse et les aidera à soumettre leurs démos. BBC Radio 1 a déjà entamé des négociations avec des radios partenaires du secteur commercial.