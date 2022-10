BBC Radio 1 ouvre son antenne aux jeunes du Royaume-Uni

"Minute Of Me" de BBC Radio 1 a permis aux jeunes âgés de 16 à 24 ans à travers le pays, de s'exprimer pendant une minute et avoir la possibilité d'être entendues par des millions de personnes sur la plus grande station de radio pour jeunes du Royaume-Uni. La station leur a demandé de raconter leurs histoires, leurs aspirations et leurs leçons de vie en 60 secondes.

"Il est important que Radio 1 offre une plateforme pour que nos jeunes auditeurs puissent faire entendre leur voix, et "Minute Of Me" est fait exactement pour ça. Alors que la BBC fête ses 100 ans, avoir 100 jeunes de tout le Royaume-Uni partageant leur histoire est un incroyable aperçu de la façon dont cette génération se définit. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui ont partagé leur histoire personnelle" a souligné Aled Haydn Jones, directeur de BBC Radio 1.