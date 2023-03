Avec NRJ+, la génération Game Boy a enfin sa radio

Tout au long de la journée, les auditeurs seront accompagnés d'animateurs NRJ. On y retrouvera notamment Sara, ​Dylan, Bastien, Quentin, Marion et Reda. "Des animateurs 100% années 90 et 2000 puisqu'ils ont entre 25 et 35 ans" précise un communiqué. Ils ont donc connu MSN et les walkmans. Ils ont joué à Snake sur le Nokia 3310 tout en portant des survets colorés comme Will Smith ou des crop-tops comme Lorie. Bref, ils ont été complètement baignés dans ces décennies. "C'est un vrai cadeau pour moi de pouvoir accompagner les auditeurs avec la musique que je préfère. Je me réjouis par exemple d'y retrouver les Spice Girls ou Craig David. Ce sont vraiment des artistes et des hits qu'on connait tous et dans lesquels tout le monde se retrouve" souligne Sara Rodriguez, animatrice sur NRJ+. "En tant qu'animateur, on veut vraiment accompagner les auditeurs dans leur quotidien et leur amener de la joie et de la bonne humeur. Le DAB+ et plus particulièrement NRJ+, c'est tout simplement un nouveau moyen de leur tenir compagnie et de coller au mieux à leurs plaisirs musicaux. Je me réjouis de l'arrivée de cette nouvelle radio" indique, pour sa part, Dylan.