Avec Brandy, l’été sera chaud !

"L'été vient à peine de commencer et, une chose est sûre, ce sera le plus chaud jamais vu dans les studios de Brandy" précise Diederik Decraene qui dirige l'équipe de Brandy. "Le résultat pourra être entendu dès l'automne et au début de l'an prochain sur plusieurs radios, dans toute l'Europe".

Une période qui vaut aussi le détour car ponctuée par des ukulélés, des ocean drums, des flûtes à coulisse, des congas, des bongos...qui ont été rajoutés, ou retirés, pour un été qui veut "éclabousser" les auditeurs...