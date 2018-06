Avec Ausha, RadioKing veut révolutionner le podcast

"Pendant plus d’un an, nous avons imaginé une nouvelle façon de gérer et de partager des podcasts. Nous sommes convaincus que le podcast est un média à fort potentiel. Il a de nombreux avantages qui répondent parfaitement aux nouvelles attentes de nos sociétés : un contenu à la demande, sur des thématiques précises, un esprit de partage et de communauté, le tout en audio, le rendant ainsi consultable même en faisant autre chose. " explique RadioKing. L'offre proposera un service complet, de l'hébergement au référencement sur les plateformes type Itunes mais également la monétisation, grâce à des accords avec des régies spécialisées.Le service sera lancé le 12 juillet prochain : il est déjà possible de réserver sa place en cliquant-ici. Une surprise est annoncée, pour les premiers arrivés !