Avec 837 000 auditeurs, FIP franchit un cap jamais atteint

Avec 837 000 auditeurs quotidiens, FIP réalise une progression spectaculaire, gagnant 106 000 auditeurs en un an et 169 000 en une seule vague. La station atteint désormais une audience cumulée de 1.5%, soit une hausse de 0,2 point en un an et de 0.3 point sur une seule vague. La part d’audience grimpe également à 1.6%, un record absolu, en augmentation de 0.1 point sur un an et de 0,2 point sur la dernière vague. La fidélité des auditeurs se traduit par une durée d’écoute moyenne de 121 minutes par jour, preuve d’un attachement fort au modèle unique de FIP.

Sur le numérique, FIP affiche des résultats tout aussi impressionnants. La radio comptabilise 12.2 millions d’écoutes live mensuelles, dont 4.8 millions réalisées sur ses 11 webradios, selon les données de l’ACPM.