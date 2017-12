Avance de l'État sur la subvention sélective 2017

"Le solde de la subvention sélective 2017 sera versé dès que la valeur du point sera définie, à savoir au mois de février 2018. Pour les radios n’ayant pas encore perçu cette avance, la subvention sélective sera versée à l’issue de l’examen de tous les dossiers et après calcul du montant du point, courant mars 2018" précise le Syndicat national des radios libres (SNRL). "Comme nous l’avions annoncé, cette avance, plus conséquente que l’année dernière, laisse présager une augmentation de votre subvention sélective totale qu’il conviendra de mesurer plus objectivement à l’issue de l’examen de l’ensemble des dossiers. Elle résulte de l’augmentation de 1.7M€ de la dotation globale du FSER sur 2017, pour laquelle le SNRL avait mobilisé avec succès les 906 parlementaires de l'ancienne mandature".