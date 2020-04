Aux États-Unis, l'audio digital poursuit sa progression

Le nombre de consommateurs de podcasts mensuels a augmenté de 16% sur un an atteignant le nombre de 100 millions d'Américains pour la première fois. Environ 169 millions d'Américains ont écouté de l'audio en ligne au cours de la dernière semaine, passant en moyenne plus de 15 heures à le faire. De plus, 6 Américains sur 10 utilisent un assistant vocal. Il incombe donc aux producteurs, et notamment aux radios, de s'assurer que leurs contenus soit facilement récupérables par la voix. Et avec près d'un tiers des personnes possédant des enceintes intelligentes (trois appareils ou plus à la maison), les possibilités de produire de l'audio dans ces directions sont de plus en plus nombreuses.Le smartphone, la tablette et la montre connectée enregistrent aucune nouvelle croissance. C'est la voiture détient actuellement le plus grand potentiel de croissance audio numérique. Les utilisateurs de médias embarqués continuent d'incorporer l'audio numérique et les modes AM / FM reste solident. Notons que Amazon Music est désormais très utilisée propriétaires d'enceintes intelligentes.Par ailleurs, le cycle de croissance des médias sociaux semble avoir pris fin, bien que le réseau Instagram d'enregistrer de la croissance et que TikTok a fait forte impression à ses débuts.L'étude complète est accessible ICI et en-bas de cet article en vidéo.