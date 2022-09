Australie : une hausse du nombre d'auditeurs le matin

"L'écoute en voiture et au travail ont toutes deux montré des augmentations et la radio à l'heure du petit-déjeuner revient également en force alors que les Australiens s'adaptent aux modalités de travail hybrides" a part ailleurs indiqué Ford Ennals, Notons aussi que 81% des Australiens âgés de 10 ans et plus ont écouté une radio commerciale, chaque semaine, pendant la période d'enquête.

Enfin, les stations DAB+ commerciales ont de nouveau réalisé de belles performances avec près de 2.8 millions d'auditeurs hebdomadaires, en hausse de 35% par rapport aux 2.04 millions il y a un an. Près de 4.2 millions de personnes ont écouté une radio commerciale via un récepteur DAB+ et 3.6 millions l'ont écoutée via un flux en streaming et en direct, soit une hausse de 15% par rapport à l'année dernière.