Australie : les revenus de la radio commerciale en hausse

"C'est formidable de voir le fort rebond de la radio, la radio commerciale ouvrant la voie, atteignant à la fois des niveaux d'écoute radio record et une croissance régulière des revenus" a indiqué Ford Ennals, directeur général de Commercial Radio Australia.

Les revenus de Sydney ont augmenté de 5.1% sur un an pour atteindre 47.2 millions de dollars au cours du trimestre, les revenus d'Adélaïde ont augmenté de 3.8% pour atteindre 14.0 millions de dollars, Brisbane a augmenté de 3.1% pour atteindre 23.7 millions de dollars, Perth a augmenté de 2.6% pour atteindre 20.2 millions de dollars et Melbourne a augmenté de 1.7%. Les revenus mensuels en mars ont également augmenté de 24% par rapport à février.