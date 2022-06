Australie : l'audio numérique prend plus de la place en voiture

Quatre-vingt pour cent des australiens de 18 ans et plus qui ont conduit ou sont montés dans une voiture au cours du dernier mois ont écouté la radio en AM, en FM ou en DAB+. L'écoute de podcasts via des systèmes intégrés au tableau de bord a fait un bond en avant puisque 13% des auditeurs de podcasts en Australie déclarent en écouter, via un système intégré au tableau de bord, contre 8% en 2021 selon l'étude Infinite Dial Australia d'Edison Research.

"Les Australiens ont continué d'augmenter leur écoute de l'audio numérique et des podcasts", a déclaré John Rosso, président et chef de la direction de Triton Digital. "Avec près de 71% de la population écoutant de l'audio en ligne chaque semaine, l'audio numérique et les podcasts sont devenus des sources majeures de contenu informatif, éducatif et divertissant."