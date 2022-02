Australie : l'audience des radios commerciales en hausse

"La radio est restée un pilier tout au long de 2021, les tendances qui ont commencé en 2020 se poursuivant, y compris plus d'Australiens se connectant depuis chez eux et une croissance du nombre d'auditeurs le matin et l'après-midi", a déclaré la directrice générale de Commercial Radio Australia, Joan Warner. "Cela souligne une fois de plus que la radio est un canal efficace pour atteindre les Australiens, avec ses niveaux élevés d'engagement et d'influence fournissant un puissant moyen d'incitation à l'action pour les annonceurs."

Encouragés peut-être par les restrictions liées aux Covid-19, 6.5 millions d'Australiens ont écouté les radios commerciales à la maison, chaque semaine en 2021, en hausse de 9% par rapport à 2019. L'écoute de la radio en voiture est restée populaire : 8.8 millions d'auditeurs australiens en mobilité.