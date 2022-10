Ausha devient la seule entreprise française certifiée IAB 2.1

Cette norme IAB 2.1 est suivie par une grande majorité d'hébergeurs de podcasts et de régies publicitaires à l'international. Cela leur permet d’avoir un socle de comparaison commun sur les statistiques d’audience que les créateurs de podcasts peuvent présenter où qu’ils soient dans le monde.

En France, les deux normes référentes sont l’ACPM (Alliance pour les chiffres de la presse et des médias) et l’IAB 2.1. "Chez Ausha, nous sommes déjà labellisés ACPM et avec l’ajout de la certification IAB 2.1, cela nous permet d’être encore plus exigeants sur la fiabilité et la précision de nos mesures d’audience" explique l'entreprise.