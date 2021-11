Aujourd'hui, RTL2 s'affiche dans la presse

Il faut dire que RTL2 vient de signer son meilleur score depuis 16 ans. Forcément, il est bon de le faire savoir. RTL2 attire 319 000 auditeurs de plus en une vague et touche 2.4 millions d’auditeurs par jour. La station confirme son leadership sur le segment "Jeune-Adulte" en AC et en PDA devant RFM, Chérie FM et Virgin Radio.

La matinale "Le Double Expresso RTL2", avec Justine Salmon et Gregory Ascher, signe sa meilleure vague historique, avec 3.1% de PDA, soit une hausse de +19%. La matinale de RTL2 rassemble chaque jour 1.2 million d’auditeurs, soit 117 000 auditeurs supplémentaires. Le "Drive RTL2", avec Caroline Chimot et Eric Jean-Jean, réalise son 2e meilleur niveau toutes vagues confondues avec 3.7% de PDA, soit une hausse de +6%. L’émission progresse également en AC avec 125 000 auditeurs en plus.