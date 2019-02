Audio et musique : quelles opportunités pour les marques en 2019 ?

La musique demeure le premier centre d'intérêt des Français. Avec le voyage, la musique est leur première passion et "bonifie les moments d'attente". Pour écouter la musique, autant en fréquence qu'en intensité, le streaming a une place de choix et il est désormais le 4e média d'écoute. La chanson française est le genre musical préféré des Français. Cependant, la musique urbaine, l'électro et le métal sont des genres moins mainstream mais plus forts chez les streamers Deezer. L'humour est la thématique de podcasts préférée des Français. Sur Deezer, on consomme deux fois plus de podcasts qu'ailleurs. Conclusions : les musique et les podcasts sont de puissants vecteurs d'émotion. Et les marques y sont attendues.