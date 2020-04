Audiences en hausse pour Must FM et Maximum

Maximum voit son audience fortement augmenter pour atteindre le nombre historique de 54 292 auditeurs (audience cumulée) sur la Province de Liège, lui donnant ainsi une part de marché de 1.1% sur sa zone de diffusion. Maximum totalise une part de marché francophone de 0.3%. Dans le même temps, Must FM continue son déploiement sur les Provinces de Namur et Luxembourg en proposant une grille qui séduit un nombre d’auditeurs en hausse (+ 40% en daily reach) qui se traduit par la durée d’écoute record de 359 minutes (première radio belge sur ce critère). Must FM voit ainsi sa part de marché grimper sur sa zone de diffusion à 1.8%, son plus haut niveau depuis sa création. Must FM totalise une part de marché francophone de 0.4% (lire également ICI ).