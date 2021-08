Audiences digitales : Radio Contact leader et Bel RTL, 1ère des généralistes

Le nombre de sessions d'écoute actives est plus élevé qu’en juin 2020 (+15%). Même constat pour l’écoute digitale globale qui reste plus élevée qu’avant la crise sanitaire (+10% d'active sessions par rapport à février 2020). Du côté des webradios de Radio Contact, on observe une hausse de 16% versus janvier 2021. Contact 2000 est et reste la webradio la plus écoutée au cours du mois de juin 2021. À noter la progression de Contact Plus qui observe son plus haut taux d’écoute depuis début 2021.

Radio Contact est aussi leader sur les réseaux sociaux avec 833 259 abonnés Facebook, 126 000 followers Instragram et plus de 53 900 abonnés TikTok.