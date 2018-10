Audiences digitales : France Inter, RMC et franceinfo dans le trio de tête

France Inter (18 627 428 écoutes actives) a donc gagné une place au dernier classement mensuel de l'ACPM. Elle enregistre une durée d'écoute de 35 min 41 et devance désormais, d'une courte tête, RMC, (16 414 930 écoutes actives) elle-même suivie par franceinfo (9 175 494 écoutes actives). NRJ, à la 4e place, reste néanmoins solide (7 310 266 écoutes actives) tout comme FIP, à la 5e place (4 330 805 écoutes actives). Dans le reste de ce classement, seules Radio Classique et BFM Business sont en hausse. Radio Meuh et Djam Radio se maintiennent très correctement au milieu des mastodontes. Soulignons la présence de 3 flux dans le Top 25, flux différents du flux premium : "Rire & Chansons Nouvelle Génération", "Skyrock 100% Français" ainsi que NRJ Hits.Poids lourds du classement : Radio France qui a enregistré, avec 70 flux différents en septembre, plus de 42 millions d'écoutes actives depuis la France et Radionomy, qui avec 9 259 flux, a généré près de 230 millions d'écoutes actives à l'international.Tous les résultats sont accessibles ICI