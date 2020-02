Audiences : Radio Contact et Bel RTL font le bilan

Bel RTL termine son année 2019 sur une belle stabilité. En comparaison à la période de mai à août 2019, Bel RTL enregistre une augmentation du nombre de ses auditeurs quotidien (+11 277) et hebdomadaires (+43 942). "C’est un fait, la nouvelle programmation de Bel RTL séduit et convainc un nouveau public. En effet, Bel RTL séduit d’avantages les auditeurs actifs. En 2019, 70% de ses auditeurs quotidiens ont entre 18 et 64 ans et font donc partie de la population active" explique la station "ce qui confère à Bel RTL le statut de la plus jeune des radios généralistes". À souligner également que la durée d’écoute moyenne de Bel RTL est en sensible augmentation depuis le début de l’année 2019, et ce, "bien que Bel RTL ait gagné en auditeurs actifs qui, nous le savons, écoutent la radio sur des périodes moins longues comparativement à leurs ainés".