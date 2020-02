Audiences RTS : une bonne année 2019 pour le digital

Le site et les applications mobiles de la RTS ont poursuivi leur forte progression en 2019, avec une moyenne de 504 000 visites par jour (+9.1%) et 561 000 utilisateurs uniques (+9.6%). En termes de vues cumulées, ce sont les contenus d’actualité (y compris sportive) qui ont généré le plus grand nombre de visites sur Play RTS, à commencer par les capsules du 19h30 (13.7 millions de vues cumulées en 2019) et du 12h45 (4.4 millions de vues). Quant aux premières places du palmarès des VOD les plus consultées, elles sont occupées par la série Game of Thrones, devant l’actualité en vidéo et "Passe-moi les jumelles".