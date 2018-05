Audiences DAB+ et recettes publicitaires en hausse en Grande-Bretagne

Parallèlement, on a aussi appris que les radios commerciales britanniques sont écoutées par près de 36 millions d’auditeurs (35.97 millions) toujours selon RAJAR, avec une progression de 4.2% sur un an. Les radios commerciales ont désormais plus d’auditeurs (960 000) que les radios publiques de la BBC.

Les revenus du secteur de la radio ont aussi progressé de 12.5% sur un an. 19 des 20 principaux annonceurs ont dépensés plus pendant cette période, dont une progression sur 18.1 M£ sur le premier trimestre 2018.

Sky est toujours le plus gros annonceur en radio, en progression de… 190% sur un an ! La finance, le spectacle, les loisirs et les télécoms (Natwest, NowTV, Plusnet, Mcdonalds et Vodafone) sont les secteurs qui ont fait le plus progresser leurs dépenses en radio.