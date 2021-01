Audience radio en baisse mais efficacité constante et potentiel de croissance réel

7,4 français sur 10 écoutent la radio 2h48 par jour (soit un peu plus longtemps qu’avant) ce qui représente toujours une énorme quantité de “temps de cerveaux disponibles” pour les annonceurs. Des annonceurs qui utiliseront sans doute la radio encore plus durant les mois à venir, tant le média reste efficace et puissant en terme de retour sur investissement.

Même avec un peu moins d’audience, la radio reste le média de la réactivité et des promotions, proche de l’acte d’achat, le média le plus crédible de tous (La Croix & Egta), le média de la vie réelle capable de référencer solidement une marque dans l’esprit de milliers de consommateurs.