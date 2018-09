Audience : le bel été de M Radio

Saison estivale réussie pour M Radio qui a changé de nom le 1er janvier dernier. Elle enregistre la plus forte progression de toutes les radios musicales. M Radio progresse en un an sur les principaux indicateurs : audience cumulée, part d’audience et Quart d’Heure Moyen, d'après l'étude "grille d'été" de Médiamétrie. Dans un communiqué, la station détenue par Christophe Mahé, "se félicite des audiences sur sa grille d’été". Selon la station, "cette vague récompense une saison marquée par les concerts privés de Florent Pagny, Calogero, Marc Lavoine, Kendji, Louane, Vianney ..., le Grand Réveil délocalisé proche des auditeurs de M radio à Marseille, Lyon, ... et le changement de nom de la station le 1er Janvier dernier."