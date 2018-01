Audience : forte progression du site rtl.fr

Le site web de RTL est suivi des sites Les Inrockuptibles (Groupe Les Inrockuptibles) et La Réclame qui gagnent respectivement plus de 89 000 et 23 000 visites par rapport au mois de novembre. Avec une fréquentation en hausse d’environ 23 000 visites, on retrouve en 4e position le site Alouette.fr devant Jazz Radio (+ 20 959 visites).

Tous écrans confondus (ordinateurs, téléphones mobiles, tablettes et consoles de jeu), les systèmes d'exploitation de Google continuent d'occuper la première place du podium avec plus de 40% des visites des sites. Apple se retrouve à la deuxième place du classement avec 33.1% des visites, tous écrans confondus.



À la troisième position, les systèmes d'exploitation de Microsoft représentent quant à eux 25.4% des visites des sites souscripteurs à la mesure eStat’Web.