Audience en hausse pour RCF Hauts-de-France

"Donner envie de comprendre et aimer le monde ; partager la joie de vivre et de croire. La double ambition de la radio semble rejoindre de plus en plus d’auditeurs dans notre région, et je m’en réjouis ! Je tiens à féliciter les équipes salariées et bénévoles de notre radio, pour l’énergie et le talent qu’elles déploient tous les jours" a indiqué Arnaud Dernoncourt, directeur de RCF Hauts-de-France.