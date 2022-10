Audience en hausse pour BBC Sounds

Parmi les succès d'audience durant cette période, "Newscast", "Ukrainecast" et "Boris" ont été les podcasts les plus populaires sur BBC Sounds. Les podcasts de la catégorie "True Crime" se sont avérés populaires pour les auditeurs de tous âges, avec "Bad People" et "Gangster" parmi les podcasts les plus écoutés par tous les adultes et les moins de 35 ans. "Desert Island Discs" a été l'émission de radio à la demande la plus populaire après "The Archers", avec des épisodes mettant en vedette Adele et Kate Moss parmi les plus écoutés sur l'ensemble du contenu à la demande durant ce trimestre...