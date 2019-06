Audience de Bel RTL : "ce recul n'est pas acceptable"

Bel RTL serait confrontée, d’une part, à une diminution du nombre d’auditeurs quotidiens (541 440 auditeurs quotidiens) et, d’autre part, à une augmentation du nombre d’auditeurs sur une base hebdomadaire (+ 4 588 à 895 722 auditeurs hebdomadaires). La station conserve une durée d’écoute stable (124 minutes en moyenne soit 1 minute en plus par rapport à la vague précédente). Mais, au final, les parts de marché de la station reculent à 11.6% (-0.6% PDM par rapport à la vague précédente). Un recul n’est pas acceptable et nécessite "d’y remédier la plus rapidement possible".