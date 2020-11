Audible : un programme audio pour une nuit paisible

S’endormir en étant détendu et se réveiller en se sentant vraiment reposé : c’est la promesse de Deep Sleep. Cette nouveauté allie une voix et des sons apaisants à une méthode de méditation efficace. À travers 29 épisodes de 30 minutes, les auditeurs découvriront un programme d’aide à l’endormissement de 4 semaines. Ils apprendront à se détendre, à trouver l’apaisement et à lâcher prise pour rejoindre les bras de Morphée en douceur et dans la positivité.

"Deep Sleep" (29 épisodes de 30 minutes chacun) est disponible depuis le 28 octobre sur Audible.fr dans le cadre de l’abonnement mensuel à 9,95€/mois (le premier titre est offert), ou en achat à la carte, à 11.95 euros.