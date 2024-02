Au Paris Radio Show, la Maison FG lance une radio pilotée par une Intelligence Artificielle générative

Grâce à cette initiative, la Maison FG, 8e groupe audio-numérique du paysage radiophonique français, pourra donner une dimension internationale à son bouquet offrant un nouveau service innovant. Ces interventions seront exploitées dans un cadre responsable, et validées à chaque étape de production dans le respect des normes éthiques. Cette initiative vise à proposer une nouvelle expérience radiophonique, et à enrichir l’offre éditoriale de DanceOne Top40 avec une animation en anglais. La Maison FG s’appuie sur l’IA pour accélérer son développement international et celui de l’Agence FG, agence de conseil artistique spécialisée en sound design, qui proposera le développement de nouveaux contenus audio générés par des IA, et du conseil à destination des marques et des éditeurs de contenus audio.