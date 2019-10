Assemblée générale du WorldDAB à Bruxelles

Les plus grands diffuseurs publics et commerciaux d’Europe expliqueront pourquoi ils s’engagent en faveur de la DAB+ : extensions de la marque, couverture accrue, audience croissante. Une mise à jour sur la législation européenne sera proposée aux participants et un focus permettra de mettre en exergue les derniers travaux dans le secteur de l’automobile pour maintenir la radio au premier plan. Cette Assemblée générale mettra aussi en avant les tendances des appareils et des informations exclusives sur les nouveaux marchés DAB+ émergents seront disponibles uniquement lors de cet événement, y compris les annonces et les stratégies futures des principaux responsables du paysage de la radio numérique.Inscriptions : ICI