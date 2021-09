Arrivée des 9 radios d'Outre-mer sur Radioplayer

"L’histoire de nos radios est celle d’histoires complices qui durent depuis plus de trente ans avec nos territoires. Avec leur arrivée sur Radioplayer France, les voilà qui dévoilent et partagent les paroles, singulièrement les plus populaires, les musiques, les valeurs et les inspirations plurielles de l’Outre-mer" a souligné Delphine Ernotte-Cunci, Présidente-directrice générale de France Télévisions.

Pour Jean-Éric Valli, Président de Radioplayer France : "L’offre de Radioplayer France ne cesse de s’enrichir pour refléter au mieux la diversité du paysage radiophonique français, qu’il soit métropolitain ou ultra-marin. C’est essentiel pour les radios d’être présentes pour tous les auditeurs et d’en faciliter l’écoute où qu’ils soient".