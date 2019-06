Arnaud Lagardère : "Un pour tous, tous pour Europe 1 !"

"Ce matin en vous voyant et en vous écoutant toutes et tous réunis, j’étais fier de votre attachement exigeant à Europe 1 et fier de vous avoir à mes côtés" écrit-il. "Vous pouvez compter sur mon soutien sans équivoque autant que votre engagement et votre loyauté me sont précieux. Merci à toutes les collaboratrices et collaborateurs engagés de ne rien lâcher et de rester fidèles à notre belle maison dans un environnement difficile. Continuez à vous battre, nous y parviendrons. Un pour tous et tous pour Europe 1 !"

Selon plusieurs salariés sur place, Arnaud Lagardère n'en a pas dit plus, renvoyant aux jours à venir une éventuelle décision concernant Nikos Aliagas à la matinale d'Europe 1 et un maintien ou non de Laurent Guimier à son poste, toujours en arrêt maladie. Constance Benqué, patronne de Lagardère News assure l'intérim.