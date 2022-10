Apple Music : "LE CODE Review", un talk-show autour du rap francophone

"LE CODE Review sera un show bimensuel qui nous permettra de réagir à tête reposée sur les faits marquants de l’actualité rap" explique Mehdi Maïzi, chez Apple Music France et animateur du "CODE". "À titre personnel, il me permettra de renouer avec le format table ronde, un exercice qui me tient particulièrement à cœur. Très heureux d’accueillir Sandra et Raphaël dans les rangs d'Apple Music et de former avec eux ce trio inédit".

Les auditeurs ont rendez-vous ce lundi 31 octobre à 11h sur Apple Music pour l’épisode 1 du "CODE Review". Puis, un nouvel épisode sera disponible un lundi sur deux. Le show sera également diffusé sur la chaîne YouTube de Mehdi.