Anouk Pernet lauréate de la Bourse Payot 2020

Initialement prévue fin mars, l’édition 2020 de la Bourse Payot a dû être reportée jusqu’à fin septembre en raison de la pandémie. Une attente et une pression supplémentaire pour les huit candidat.e.s qui ont toutes et tous répondu présent.

À l'issue de deux jours d'épreuves et d'un multiplex qui a réuni hier les médias partenaires (RTBF, RTS, Radio France, Radio-Canada et RFI), le jury des rédactions des Médias Francophones Publics a attribué la Bourse Payot 2020 à la jeune journaliste suisse Anouk Pernet.

Titulaire d’un master en journalisme et communication de l’université de Genève, Anouk Pernet (27 ans) est engagée en août 2019 dans la première promotion de stagiaires journalistes trimédias (web, radio et télévision) de la RTS.