Amir en concert avec Champagne FM

Dès 17h, les auditeurs auront l’opportunité de rencontrer Amir en compagnie de Ruben, Jess et Manu, voix de Champagne FM. Cette émission spéciale promet d’être un moment de complicité et d’échange, où le chanteur partagera des anecdotes, répondra aux questions de ses fans et interprétera quelques-uns de ses titres.

Cet événement est entièrement gratuit et ouvert à tous, dans une ambiance chaleureuse qui ravira petits et grands. Une occasion, pour les curieux, de découvrir les coulisses d’une émission de radio en direct.