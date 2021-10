Amazon lance Echo Show 15

Echo Show 15 est équipé du processeur Amazon AZ2 Neural Edge de nouvelle génération, d'un écran d'accueil repensé avec plus d'options et de nouvelles fonctionnalités de personnalisation grâce à l’identifiant facial, et bénéficie de toutes nouvelles expériences Alexa. Avec son grand écran et la prise en charge du streaming vidéo 1080p, Echo Show 15 peut également faire office de téléviseur pour la cuisine. Il suffit de demander à Alexa pour regarder des films et des séries sur Prime Video, Netflix ou Molotov. Les auditeurs peuvent également suivre les actualités en provenance de franceinfo, France Inter, ou encore, Europe 1, ou demander à Alexa de jouer de la musique ou de lire un livre Audible.