Alouette : un nouveau "Live Alouette" le 16 février

Louise Attaque, Louane et Cats On Trees en live au Sew de Morlaix. Ces artistes se produiront dans des conditions scéniques exclusives pour Alouette. Pour cet événement exclusif, les portes ouvriront à partir de 18h30 au Sew, le nouveau lieu culturel à Morlaix dans l’ancienne manufacture située sur le quai de Léon.

800 places sont actuellement offertes : les invitations sont à gagner dès maintenant et jusqu’au jour J de l’événement sur Alouette, alouette.fr et les réseaux sociaux officiels de la radio.