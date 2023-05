Alouette : un concert privé avec Matthieu Chedid

Dans une configuration exclusive adapté au lieu d’exception, Matthieu Chedid se produira avec ses musiciens. Ce Live Alouette permettra aux invités d’être au plus près de l’artiste pour un moment d’échange, de chant et de partage. Les invitations pour cet événement gratuit sont à gagner en écoutant Alouette. En pleine tournée des Zéniths, Matthieu Chedid passera notamment par les villes de la zone d’Alouette telles que Nantes, Rennes, Angers, Limoges ainsi qu’une série de festivals cet été.

Les meilleurs moments de ce live Alouette seront à suivre sur les réseaux sociaux officiels de la radio et alouette.fr.