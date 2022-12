Alouette : un concert avec Matt Pokora

Quelques minutes avant que l’artiste se produise en live, 10 auditeurs, parmi les 300, auront la chance d’assister à une émission spéciale en direct sur Alouette avec Matt Pokora, depuis Angers. Matt Pokora, le chanteur aux 8 albums et aux 5 millions de disques vendus, revient cette année avec son nouvel album "Épicentre" (sorti le 4 novembre) avant une grande tournée en 2023 pour fêter ses 20 ans de carrière.

Pour assister à ce "Live Alouette", les invitations sont à gagner dès maintenant et jusqu’au jour J de l’événement sur Alouette, alouette.fr et les réseaux sociaux de la radio.