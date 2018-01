Alouette présente ses meilleurs vœux pour 2018

LLPR - Cette année encore, seras-tu dans le Jury des Jeunes Talents de la Radio au Salon de la Radio ? Qu’attends-tu de ce concours ?

SL - C'est une déception que de ne pouvoir être dans le Jury cette année. Le programme d'une radio est un produit vivant et l'actualité d'Alouette sur cette période sera directement lié au nouveau Concert Privé que nous organisons cette fois-ci à Angers avec Calogero et Vianney le jeudi 25 janvier. Il faudra ensuite rattraper le temps consacré. On n'a rien sans rien. L'ambiance est bienveillante et je suis convaincu que cette année encore les candidats se démarqueront. La relation avec les autres membres du Jury me manquera. Rendez-vous l'année prochaine.