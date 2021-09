Alouette : premier "Concert Privé" de la saison

Pour ce premier "Concert Privé", les invitations seront à gagner du lundi 6 au mercredi 22 septembre sur l’antenne (0820 90 9000 et SMS) ainsi que sur alouette.fr et à partir du 15 septembre sur les réseaux sociaux de la "Première radio régionale de France".

Plus de 1 000 auditrices, auditeurs et partenaires seront conviés à l’événement de la rentrée proposé et organisé par l'équipe d'Alouette...