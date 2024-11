Alouette organise un concert gratuit à Veigné près de Tours

Parmi les artistes présents, Kendji Girac défendra son dernier album "Vivre", porté par le titre "Si seulement", écrit par Vianney. Louane, avec son nouvel opus "Solo" sorti récemment, promet un moment intense et chargé d’émotion. Deux révélations musicales de l’année, Carbonne avec son hit "Imagine" et Styleto grâce à "Faut que tu m’aimes", complèteront ce plateau, témoignant de l’engagement d’Alouette pour soutenir la scène musicale française.

Les invitations, disponibles jusqu’au jour J sur les ondes, le site et les réseaux sociaux d’Alouette, offrent une chance de vivre cette soirée. Dès 16h00, une émission spéciale permettra de suivre en direct les coulisses et de découvrir les artistes grâce à des interviews exclusives.