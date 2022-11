Alouette organise "Le Live Alouette" à Niort

Izïa, Patrick Bruel, Adé, Charlie Winston, Skip The Use et Sound Of Legend... Tous ces artistes se produiront en live à L’Acclameur à Niort et dans des conditions scéniques exclusives pour Alouette. "Le Live Alouette" à Niort, qui se déroulera le mardi 29 novembre, c’est aussi un pré-show avec le DJ Set de Thoj, dès 19h15 ainsi que de nombreuses animations et surprises. L'uverture des portes est prévue à partir de 18h. Pour y assister, 3 500 places sont offertes. Ces invitations sont à gagner dès maintenant et jusqu’au jour de l’événement sur Alouette, alouette.fr et les réseaux sociaux officiels de la radio.