La mécanique de ce jeu, qui répond aux inquiétudes actuelles des Français, est simple. Chaque jour, Alouette donne un mot-clé à l'antenne. Il suffit à l'auditeur d'envoyer par SMS "ALOUETTE" au 7 10 36 pour gagner 1 an de carburant, de gaz ou d'électricité. Des auditeurs qui doivent être attentifs jusqu'à vendredi et donc, noter les 5 mots-clés. Alouette appellera en direct un auditeur tiré au sort, ce vendredi 22 octobre entre 18h et 19h.