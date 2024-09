Alouette : nouvelle rentrée et nouveaux rendez-vous

Du lundi au vendredi, Alouette propose "C’est pas trop tôt", sa pré-matinale de 05h à 06h, présentée par Arno. De 06h à 09h30, "Le Matin Alouette" est animée par avec Niko et Lola, pour une deuxième saison et met en avant l'incontournable et l'essentiel pour commencer la journée avec le sourire" autour de l'info, de chroniques, de jeux et d' invités.

"La Masterclasse" animée par Olivier de 10h à 13h se présente comme un jeu de connaissances et de rapidité : une lettre, 10 catégories, 30 secondes pour remporter 150 euros toutes les heures. Au travail, à la maison, dans les transports, c'est Clarisse qui aura en charge le 13h/16h, l’après-midi.