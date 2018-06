Alexa ne connaît pas forcément les radios locales

LLPR - Quelles conclusions tires-tu de ton test de l'assistant vocal Alexa ?

Bryan - Peu concluant pour les radios de catégorie A... Les deux skills disponibles radio.fr et TuneIn ne trouvent pas certaines radios associatives par exemple, Graf'hit qui est pourtant disponible sur les plateformes n'est pas trouvée. À la place, elle me propose Radio Classique. Cela va être compliqué pour les radios qui ont un nom proche ou similaire par exemple Radio Active à Saint-Brieux, Activ Radio à Saint-Etienne, Radio Active à Val d'Amboise ou Radio Active à Toulon.



LLPR - Quelles sont les solutions pour que les radios locales y soient mieux référencées ?

Bryan - Il faut toujours faire de la vieille technologique pour être référencé. Chez Radio Grafhit nous avons travaillé pour être dispo sur les plateformes. Nous sommes aujourd'hui dispo sur les Box internet, Smart-tv, pour les assistants vocaux nous y réfléchissons. Nous avons peu de moyens, nous devons travailler plus longtemps pour trouver une solution à faible coût. On conseille à nos auditeurs d'utiliser Radioline, un agrégateur français sur les Box, Smartphone, Smart-Tv.



LLPR - Quel est ton sentiment sur l'arrivée des assistants vocaux ?

Bryan - J’espère que demain nous n'aurons pas affaire à des assistants vocaux pour remplacer les agents du service public ou dans les offres de service (achat de bilets ect.) Pour les radios musicales de catégorie A, notre plus-value sera toujours le territoire, nous nous adressons à nos voisins.



LLPR - Penses-tu que le grand public va être séduit par ces nouveaux outils ?

Bryan - Le temps le dira... Il y a 15 ans, avoir une conversation filmée depuis la rue semblait digne du futur. Aujourd'hui, on peut faire des Facetimes au coin de la rue.