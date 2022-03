Afrique du Sud : la consommation audio en hausse

Même si la consommation d'audio en ligne et de podcasts continue de croître, l'écoute de la radio reste forte. 69% de la population de 15 ans et plus écoutent la radio chaque semaine. L'accès à un récepteur radio demeure encore très élevé puisque 94% de la population de 15 ans et plus possède au moins une radio. L'écoute de la radio à la maison s'est également étendue aux appareils autres que le récepteur traditionnel, puisque 64% de la population de 15 ans et plus ont déclaré écouter la radio à la maison sur un appareil autre que la radio, soit une augmentation de 44% par rapport à l'enquête précédente.