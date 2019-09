Africa Radio renoue avec les contes africains

Chaque jour, dans "La Part de l’Ange", le jeune conteur, qui vit en Côte d’Ivoire, propose aux auditeurs de revisiter l’univers du conte à travers des histoires transmises de génération en génération, mais avec son regard contemporain. "Je ferai le tour de l’Afrique et au-delà, tout au long de la saison" a expliqué Ange Grah, "Il n’y a pas mieux que la radio pour raconter des histoires. Et je suis particulièrement heureux de le faire sur une radio qui a accueilli dans le passé un maitre du récit, Patrick N'Guema N'Dong. Bientôt j’accueillerai aussi d’autres conteurs à l’antenne et des musiciens pour m’accompagner".