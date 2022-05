AdsWizz étend sa place de marché programmatique audio

AdsWizz dévoile également de nouveaux packs d’inventaires accessible en programmatique en France, au Royaume-Uni et en Allemagne. Les packs "Streaming Reach" et "Podcast Reach" permettent aux annonceurs un accès facile à de la couverture incrémentale pour supporter leurs campagnes branding, alors que les packs "Streaming Select" et "Podcast Select" permettent de restreindre le périmètre de diffusion à des inventaires d’éditeurs locaux et de plateformes audio reconnues mondialement.

En France, les dépenses publicitaires audio digital ont augmenté de 58% en 2021 par rapport à 2020, et la croissance des dépenses sur des contenus podcast était proche de 100%. Alors que les audiences continuent de croître fortement, les annonceurs recherchent des moyens plus efficaces pour effectuer des transactions à grande échelle sur ces formats.